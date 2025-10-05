Команда из Мытищ победила на областных соревнованиях по баскетболу

Региональные соревнования по баскетболу посвятили памяти В. Н. Королева. Мероприятия прошли в спортивном комплексе «Борисоглебский», где приняли участие команды из Мытищ, Раменского, Лыткарина и Химок. Юноши 2015 года рождения из Мытищ выступили успешно и заняли первое место.

В каждом матче баскетболисты из Мытищ показывали настойчивость, упорство и стремление к победе. В результате они заняли первое место, а лучшим игроком признали Марка Сиротина.

Победа стала важным этапом в подготовке к новому сезону. Тренер Дмитрий Севидов отметил, что ребята готовы к вызовам. Впереди много работы, однако первое место в Раменском вселяет уверенность и мотивацию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что спорт в Подмосковье станет доступнее, так как новые физкультурно-оздоровительные центры откроются в регионе.