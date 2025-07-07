Команда из Люберец стала бронзовым призером чемпионата России по спидвею

На стадионе «Нефтяник» в городе Октябрьский Республики Башкортостан состоялись первенство России среди юношей 13-17 лет и этап первой лиги командного чемпионата России по гонкам на гаревой дорожке — спидвею. Участники из Люберец Алексей и Иван Симиковы, представляющие команду СТК Galaxy, стали бронзовыми призерами соревнований.

Руководитель Дирекции спортивных сооружений городского округа Люберцы Сергей Стрекаловский поздравил ребят с заслуженной победой. Готовили юных спортсменов к состязаниям опытные тренера Олег Маслов и Станислав Кутузов.

Турнир объединил около 20 участников из Москвы и Подмосковья, Башкирии, Тольятти, Новосибирска, Владивостока, Саратовский области, Стерлитамака, Салавата.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что спорт в Подмосковье станет доступнее: в регионе откроют новые физкультурно-оздоровительные центры.