Коллектив предприятия «Исток» во Фрязине удостоили ордена Александра Невского

Сотрудников производства электроники из Фрязина удостоили ордена Александра Невского. Эту высокую государственную награду вручают за значительный вклад в укрепление технологического суверенитета России.

Указ о награждении коллектива акционерного общества «Научно-производственное предприятие „Исток“ имени Шокина» подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.

Сейчас у предприятия есть три ордена. Орден Ленина ему вручили в 1966 году. Тогда «Исток» отметили как надежного и прогрессивного производителя с высоким уровнем технологий и качества.

Ордена Трудового Красного Знамени коллектив удостоили в 1981 году за неуклонный рост и вклад в развитие советской экономики.

«Вручение новой государственной награды в очередной раз подтверждает высокие заслуги, а также значительный вклад коллектива предприятия в дело укрепления технологического суверенитета нашей страны. Это событие не только символизирует признание труда и достижений сотрудников, но и вдохновляет на дальнейшее развитие и инновации, позволяя „Истоку“ продолжать заниматься важными научными и производственными проектами, которые способствуют совершенствованию отечественной техники и технологий», — прокомментировал глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.

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