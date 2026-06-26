Количество молодых предпринимателей увеличилось в Подмосковье на 3% за год

За последний год в Московской области количество молодых предпринимателей выросло на 3%. Теперь их насчитывается 85 562, тогда как в прошлом году было 83 442, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Молодые люди до 35 лет активно развивают цифровые отрасли, создавая компании в сфере ИТ, онлайн-образования, разработки игр, анимации и интернет-контента. Более половины субъектов малого и среднего предпринимательства в этих сферах сегодня принадлежат молодым предпринимателям.

Наибольшая доля молодых бизнесменов приходится на компьютерные клубы — почти 70%. Также они активно участвуют в разработке компьютерных игр, интернет-рекламе, образовательных ИТ-курсах, производстве анимации и онлайн-СМИ.

«Цифровая среда максимально понятна для молодежи. Именно там они видят возможности для развития своих идей. Молодые предприниматели не просто открывают бизнес в этих сферах, а фактически заново их „пересобирают“, создавая новые форматы и тренды», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Благодаря активности молодых предпринимателей, за последние пять лет количество предприятий в сфере информационных сервисов увеличилось в 4,5 раза, в сегменте ИТ-образования — в 3,5 раза. Почти удвоилось и число компаний, работающих в производстве кино- и телепродукции.

Для поддержки начинающих предпринимателей Корпорация МСП совместно с АСИ развивает на цифровой платформе МСП.РФ сервис «Старт в бизнес». Он помогает открыть и развивать собственное дело.