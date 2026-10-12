Врач Воронцов рассказал о важности ранней диагностики рака молочной железы

Заведующий 6-м онкологическим отделением «НОКОД» Алексей Воронцов назвал рак груди одной из самых частых женских онкопатологий. Об этом пишет ИА «Время Н» .

По его словам, риск растет с возрастом, а особую настороженность должны проявлять женщины с семейным анамнезом опухолей молочной железы или яичников — им может потребоваться консультация генетика и анализ на мутации BRCA1 и BRCA2.

Поскольку на ранних этапах болезнь часто протекает бессимптомно, отсутствие жалоб не отменяет регулярных осмотров. Срочно обратиться к врачу необходимо при обнаружении уплотнений, деформации груди, втяжении кожи или соска, а также при появлении выделений. Для молодых женщин основным методом диагностики служит УЗИ, а после 40 лет — маммография.