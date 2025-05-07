Книгу о подвигах ветеранов в Великой Отечественной войне презентовали в Люберцах

Книга «В одном строю мы шли к Победе» посвящена подвигам люберчан, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Ее электронный вариант опубликуют на сайте администрации.

В книге отражен вклад люберчан в победу над фашистскими захватчиками, сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.

«„В одном строю мы шли к Победе“ — именно по задумке автора книги Андрея Михайловича Шестакова впервые мы не делили заслуги между районами. Люберцы, Дзержинский, Лыткарино, Котельники, Раменский — единым фронтом ковалась Победа. Важно, что в этой книге в один ряд с нашими фронтовиками встали ветераны других военных конфликтов. Особое внимание уделено тем, кто в эти дни с оружием в руках защищает нашу Родину — героям специальной военной операции», — отметил Волков.

Он подчеркнул, что была проделана большая работа по сбору и анализу материалов. Глава муниципалитета поблагодарил Андрея Шестакова и команду проекта за сохранение истории Люберец.

Книга в электронном виде доступна на сайте администрации.