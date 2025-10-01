Клуб «Активное долголетие» в Подмосковье поздравили с Днем пожилого человека

Омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская поздравила участников клуба «Активное долголетие» с Днем пожилого человека на празднике «Живи ярко!» в Мытищах. На мероприятие пришли более 800 человек из разных округов.

«Сегодня прекрасный повод выразить вам, дорогие участники проекта „Активное долголетие“, нашу благодарность за ваш пример активной жизненной позиции новым поколениям. Традиционно мои помощники на общественных началах в разных муниципалитетах нашего Подмосковья запланировали мероприятия по повышению правовой грамотности в клубах „Активное долголетие“», — подчеркнула Фаевская.

Сотрудники аппарата омбудсмена подготовили для гостей простой обзор изменений в законах, которые касаются гражданских, социальных, жилищных, земельных и других прав. Особое внимание уделили тем правилам, которые важны для пожилых людей.