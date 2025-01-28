Клуб «Активное долголетие» в Мытищах отметил 5-летие

Первый юбилей отпраздновал клуб «Активное долголетие» в Мытищах. С каждым годом его участников становится все больше. Сейчас их уже более 900 человек.

Мытищи стали девятым городским округом в Подмосковье, в котором образовался подобный клуб. Дамы и мужчины элегантного возраста ежедневно раскрывают в себе новые таланты: выступают на сцене, постигают высокую моду в лоскутном шитье, ходят на познавательные лекции и занимаются спортом. Каждое занятие посещают не менее 100-150 человек.

Педагогов в торжественной обстановке наградили грамотами за вклад в развитие клуба. А на выставке можно было насладиться работами талантливых долголетов — они представили свои картины, кукол в национальных костюмах и другие поделки.

Участники клуба собираются в трех помещениях: в торговом центре «Июнь», на улице Мира, 37 и в микрорайоне Дружба. Стать частью «Активного долголетия» можно, позвонив по телефону 8 (916) 975-12-46.