Клинские лесничие напомнили отдыхающим правила пожарной безопасности в лесах

Фото: Комитет лесного хозяйства Московской области

Клинские лесничие посетили семейный центр «Дмитровский». Специалисты рассказали отдыхающим о правилах поведения в лесах.

«Предупрежден — значит вооружен. Каждый наш собеседник получил тематические календари и памятку по действиям в случае обнаружения лесных пожаров», — рассказал старший участковый лесничий Краснополянского участкового лесничества Клинского филиала ГКУ МО «Мособллес» Александр Рябов.

Он добавил, что специалисты также напомнили о требованиях к пожарной безопасности и предупредили об ответственности за нарушение законодательства.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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