Кисту с паразитами размером с голову удалили из легких подростка в Люберцах

Юноша 17 лет поступил в Московский областной центр охраны материнства и детства с жалобами на слабость, высокую температуру, кашель и боль в правой половине грудной клетки. Диагностика выявила крупную паразитарную кисту правого легкого, размер которой сопоставим с размером головы новорожденного ребенка.

Киста образовалась из-за попадания в организм гельминта — эхинококка. Специалисты говорят, что это обычно происходит при общении с животными. Яйца паразита могут попасть в пищеварительную систему человека через немытые руки. Долгое время заболевание протекает бессимптомно, поэтому пациенты чаще всего обращаются к врачу, когда киста сильно увеличивается. При этом пациентов могут беспокоить тяжесть в животе, головная боль, головокружение, боль в груди, кашель.

«В нашем отделении накоплен большой опыт хирургического лечения такой патологии малоинвазивными методами через несколько проколов. Такая щадящая операция сильно сокращает травматичность вмешательства и сроки реабилитации», — рассказал заведующий отделением детской хирургии Владимир Трунов.

Юношу прооперировали, избежав широкого разреза. Все прошло успешно. Сейчас пациент уже выписан домой и вернулся к обычной жизни.

Почти 70 автомобилей неотложной помощи поступили в медицинские учреждения с начала года. Машины закуплены по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

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