Кинопоказ в честь годовщины снятия блокады Ленинграда прошел в Мытищах

Тематический авторский фильм Светланы Николаенко «Человек идет» показали во Дворце культуры «Яуза» в Мытищах. Кинопоказ приурочили к годовщине полного снятия блокады Ленинграда.

Короткометражный фильм показали в рамках фестиваля «Люцерна». Кинокартина рассказывает о событиях дней, когда Ленинград оказался окруженным врагом, но не сдался.

Также после просмотра для зрителей провели видеолекцию. Ее посвятили трагическим событиям многомесячной блокады.

Ранее мы рассказывали о том, что представители администрации Мытищ и депутаты навестили ветеранов, которые были свидетелями блокады Ленинграда. Они вручили им подарки. Всего в Мытищах проживают 19 человек, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Один из них — участник Великой Отечественной войны, награжденный медалью «За оборону Ленинграда».