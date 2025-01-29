Ветеранов в Мытищах поздравили с Днем снятия блокады Ленинграда

Представители администрации Мытищ и депутаты навестили ветеранов, которые были свидетелями блокады Ленинграда. Они вручили им подарки.

В гости к ветеранам приехали депутат Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Фомичев и председатель Совета депутатов в Мытищах Андрей Гореликов.

Сначала они встретились с Валентиной Денисовой. Войну она встретила трехлетней девочкой и все блокадные дни прожила в Ленинграде.

Поздравления с годовщиной полного снятия блокады Ленинграда и памятные подарки ей передал депутат Московской областной думы Денис Перепелицын.

Также представители администрации побывали у другого ветерана-блокадника, Игоря Твердова. Подарки от имени органов местного самоуправления и от себя лично ему передал депутат Московской областной думы Михаил Мурзаков.

Отметим, что всего в Мытищах живут 19 человек, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», при этом один из них — участник Великой Отечественной войны, награжденный медалью «За оборону Ленинграда».