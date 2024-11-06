Казаки Богородского округа отправили гуманитарный груз в зону СВО
Казачье общество Богородского городского округа подготовило и отправило очередной конвой с гуманитарным грузом в зону СВО. Передали окопные свечи, маскхалаты, тепловые завесы, маскировочные сети.
Гуманитарную помощь для бойцов СВО отправило станичное казачье общество Богородского округа. Представители общественных организаций, волонтеры, активные неравнодушные жители округа приняли участие в сборе необходимых вещей для наших бойцов. Защитникам доставят свечи, маскхалаты, маскировочные сети, тепловые завесы, продукты, теплые вещи и многое другое. Молебен в казачьем хуторе отслужил настоятель храма Святой Блаженной Матроны Московской города Ногинска священник Андрей Чадин. Он освятил груз и благословил казаков на поездку.
Богородский округ регулярно собирают и отправляют нашим бойцам гуманитарную помощь. Не так давно главой округа Игорем Сухиным была поддержана акция «СВОи», в которой приняли участие жители, предприятия, общественники, волонтеры. Благодаря собранным средствам стало возможной помощь бойцам, гуманитарный груз был передан на передовую. Также представители Богородского округа продолжают оказывать адресную помощь и поддержку бойцам СВО, находящимся на реабилитации в филиале военного госпиталя имени Бурденко.
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