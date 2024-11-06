Казаки Богородского округа отправили гуманитарный груз в зону СВО

Гуманитарную помощь для бойцов СВО отправило станичное казачье общество Богородского округа. Представители общественных организаций, волонтеры, активные неравнодушные жители округа приняли участие в сборе необходимых вещей для наших бойцов. Защитникам доставят свечи, маскхалаты, маскировочные сети, тепловые завесы, продукты, теплые вещи и многое другое. Молебен в казачьем хуторе отслужил настоятель храма Святой Блаженной Матроны Московской города Ногинска священник Андрей Чадин. Он освятил груз и благословил казаков на поездку.

Богородский округ регулярно собирают и отправляют нашим бойцам гуманитарную помощь. Не так давно главой округа Игорем Сухиным была поддержана акция «СВОи», в которой приняли участие жители, предприятия, общественники, волонтеры. Благодаря собранным средствам стало возможной помощь бойцам, гуманитарный груз был передан на передовую. Также представители Богородского округа продолжают оказывать адресную помощь и поддержку бойцам СВО, находящимся на реабилитации в филиале военного госпиталя имени Бурденко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев наградил наградил лучших волонтеров региона.

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