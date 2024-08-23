Более 3 тысяч жителей Ногинска поучаствовали в акции в поддержку бойцов СВО
Патриотический фестиваль «СВОи» прошел в Ногинске. В этот день в сборе средств для бойцов специальной военной операции приняли участие более трех тысяч человек.
Ногинский городской парк стал площадкой фестиваля «СВОи» в День Государственного флага. В рамках фестиваля был объявлен сбор на нужды участников СВО. Первые итоги подвели уже вечером — удалось собрать более 12 миллионов рублей.
В программе был флешмоб, показательные бои ММА, турнир по футболу на Кубок главы Богородского городского округа. На праздник приехали гости из Электростали и Рязани. Праздник в честь Дня флага завершился концертом. Хэдлайнерами фестиваля стала группа «Наши». Глава Богородского округа Игорь Сухин поздравил всех с праздником.
На фестивале поблагодарили всех жителей, кто поддержал социальный сбор. Акция продлится до 1 сентября.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил россиян с Днем Государственного флага.
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