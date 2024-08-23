Более 3 тысяч жителей Ногинска поучаствовали в акции в поддержку бойцов СВО

Фото: пресс-служба администрации Богородского городского округа

Патриотический фестиваль «СВОи» прошел в Ногинске. В этот день в сборе средств для бойцов специальной военной операции приняли участие более трех тысяч человек.

Ногинский городской парк стал площадкой фестиваля «СВОи» в День Государственного флага. В рамках фестиваля был объявлен сбор на нужды участников СВО. Первые итоги подвели уже вечером — удалось собрать более 12 миллионов рублей.

В программе был флешмоб, показательные бои ММА, турнир по футболу на Кубок главы Богородского городского округа. На праздник приехали гости из Электростали и Рязани. Праздник в честь Дня флага завершился концертом. Хэдлайнерами фестиваля стала группа «Наши». Глава Богородского округа Игорь Сухин поздравил всех с праздником.

На фестивале поблагодарили всех жителей, кто поддержал социальный сбор. Акция продлится до 1 сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил россиян с Днем Государственного флага.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Фейк: ВС России по ошибке уничтожили свою же машину пехоты под Курском

Nikita Tsitsagi/news.ru

Моди мира. Зачем индийский премьер приехал в Киев

Pib /Press Information

По ком звонят санкции? Как дешевая российская рыба стала для европейцев «золотой»

Sina Schuldt/dpa

Курская битва: когда мы окончательно сосредоточились

Великая Отечественная война, Курская битва. Атака соединений 5-й Гвардейской танковой армии в районе Прохоровки

Диана Буцко. Как проживавшая в России журналистка оказалась на стороне Украины

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте