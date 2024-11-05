Казачьи боевые искусства показали ко Дню народного единства в Воскресенске

В парках городского округа Воскресенск прошел фестиваль «Россия. Родина. Единство». Гости смогли познакомиться с традициями казачьей культуры, поучаствовать в викторинах и насладиться концертами.

В усадьбе Кривякино жителям продемонстрировали старинные боевые искусства и поделились знаниями о традициях казачества. Здесь также выступили солисты хора «Созвучие» из лицея имени Героя Советского Союза Стрельцова. Желающие проверили свои знания о России и Воскресенске в викторине, а на музейной экспозиции под открытым небом «Не забывай свои корни» гости увидели исторические ценности.

В парке «Москворецкий» прошел концерт «Многоголосье родины», где коллектив «Бриз» исполнил песни о любви к родине. На центральной аллее состоялся танцевальный флешмоб «Россия — это МЫ!», к которому присоединились все желающие.

Также в парке можно было увидеть выставку авторских кукол, представлявших разные национальности, из частной коллекции Людмилы Угловской. Для детей организовали игровые программы и познавательную викторину «Мы едины! Мы вместе!», где они могли узнать больше о Дне народного единства.

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