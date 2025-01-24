Каток в парке Талалихина в Подольске станет бесплатным для студентов в Татьянин день

В парке культуры и отдыха имени Виктора Талалихина и Детском парке городского округа Подольск состоится праздничное мероприятие «ЗАЧЕТный парк», посвященное Дню студента и Татьяниному дню. Для студентов и девушек с именем Татьяна вход на каток будет бесплатным.

Для этого потребуется предъявить студенческий билет или документ, подтверждающий имя.

В парке Талалихина гостей ждут выступления фигуристов из спортивной школы олимпийского резерва «Витязь», а также мастер-классы по фигурному катанию. Для студентов организуют тематические квизы, конкурсы, акцию «Ледовый студсовет», фотовыставки и дискотеку. Участников угостят горячим чаем и сладостями.

В Детском парке в Климовске также подготовили насыщенную праздничную программу. Здесь пройдут конкурсы, викторины и фотовыставки, которые подарят радостное настроение студентам и девушкам с именем Татьяна.

Мероприятие обещает стать ярким событием для жителей округа и создать атмосферу праздника для всех участников.