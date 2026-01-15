Каток в Наташинском парке в Люберцах стал лидером по посещаемости

В новогодние праздники его посетили 11 700 человек. Он оборудован теплыми раздевалками и шкафчиками, прокатом коньков и опорами для новичков.

Наташинский каток с искусственным покрытием работает ежедневно с 10:00 до 21:30, сеансы длятся по полтора часа.

Вторым по популярности стал каток на стадионе «Орбита» в Дзержинском. В период праздников его посетили 9750 человек. Центральный каток на третьем месте: там провели время 9100 жителей и гостей округа.

17 января в 20:00 в округе состоится уникальное культурно-спортивное событие. На катке «Орбита» в Дзержинском покажут ледовую постановку знаменитой сказки Гофмана «Щелкунчик».

8 января в округе открыли крупнейший в регионе каток с естественным покрытием «Урожай». Его площадь — 8400 квадратных метров. В первый день работы каток посетили около 400 человек.