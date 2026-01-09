Самый большой в области каток с естественным льдом открылся в Люберцах

Новая ледовая площадка заработала на одном из стадионов округа. Лед очищают и выравнивают ежедневно.

Крупнейший в регионе каток с естественным покрытием открылся 8 января на стадионе «Урожай» в поселке Томилино. Площадь новой площадки составляет порядка 8400 квадратных метров.

«В первый день работы каток посетили около 400 человек», — сообщил руководитель Дирекции спортивных сооружений округа Сергей Стрекаловский.

Вход на каток бесплатный, работает прокат коньков, есть раздевалки. Расписание нужно уточнять в социальных сетях Дирекции. Из-за погодных условий 9 января работа всех открытых катков, включая новый, временно приостановлена. После улучшения погоды площадки возобновят работу.

Для катания в Люберцах также доступны три катка с естественным льдом на стадионах «Труд», «Электрон» и «Балятино». Они работают в выходные с 11:00 до 22:00, в будни — с 16:30 до 21:00. Кроме того, с 1 декабря работают три крытых катка с искусственным покрытием: в Наташинском парке, на улице Звуковая и на стадионе «Орбита» в Дзержинском.