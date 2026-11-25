Места для зимнего отдыха в парках, лесопарках, на стадионах и общественных территориях подготовят в рамках областного проекта «Зима в Подмосковье» в Ленинском округе. Для жителей и гостей обустроят пять лыжных трасс, 17 катков и хоккейных площадок.

Лыжные трассы планируют открыть 15 декабря в парках «Апаринки» и «Высота», на территории музея-заповедника «Горки Ленинские», на пришкольном стадионе в поселке Развилка и в пойме реки Людовки между поселком Молоково и деревней Орлово. Их протяженность составит от 1 до 3,5 километров, а в парках «Апаринки» и «Высота» также будет работать пункт проката спортивного инвентаря.

17 ледовых площадок с натуральным льдом подготовят в Видном и других населенных пунктах муниципалитета.

«Большинство объектов смогут принимать посетителей с 09:00 до 22:00, чтобы жители могли кататься как днем, так и в вечернее время. Также мы подготовим лыжные маршруты разной протяженности — они подойдут и для спокойных семейных прогулок, и для полноценных тренировок», — рассказал начальник Управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации округа Владимир Каширин.

Точные сроки запуска трасс и заливки льда на открытых площадках будут зависеть от погодных условий.