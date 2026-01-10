Катки на стадионах Люберец снова будут открыты

Площадки с естественным льдом возобновят работу 10 января в 18:00. Уборка снега на объектах практически завершена.

Руководитель Дирекции спортивных сооружений муниципалитета Сергей Стрекаловский сообщил, что с раннего утра на четырех стадионах округа велась борьба с последствиями сильного снегопада. Речь идет о площадках «Труд», «Урожай», «Балятино» и «Электрон». Сейчас работы подходят к концу.

График работы катков в выходные — с 11:00 до 22:00, в будние дни — с 16:30 до 21:00.

В округе также открыты три катка с искусственным льдом: в Наташинском парке, на улице Звуковая и на стадионе «Орбита» в Дзержинском.

Напомним, что ледовая площадка на стадионе «Урожай» в поселке Томилино открылась недавно, 8 января. Это крупнейший каток в регионе площадью около 8400 квадратных метров. Вход бесплатный, работает прокат спортивного инвентаря.