Кардиологи из Мытищ рассказали жителям о профилактике сосудистых заболеваний

В холодную погоду по статистике количество случаев инфаркта миокарда и инсульта увеличивается на 10–20%. Врачи-кардиологи городского округа Мытищи рассказали жителям, как сохранить здоровье сосудов в морозы и во время частой смены погоды.

Люди с заболеваниями сердца и сосудов особенно тяжело переносят климатические изменения. В зоне риска также находятся пациенты с хроническими заболеваниями: атеросклероз артерий и артериальная гипертензия.

По словам заведующей отделением реанимации и интенсивной терапии Мытищинской больницы Элеоноры Туляковой, частая смена погоды увеличивает количество госпитализаций в отделении кардиологии.

«Атмосферное давление прыгает на 30 миллиметров ртутного столба, сосуды естественно реагируют, физику никто не отменял», — добавила она.

Низкие температуры провоцируют резкий спазм кровеносных сосудов, кровоток к сердцу замедляется, наступает кислородное голодание. Чтобы сохранить постоянную температуру тела сердце начинает усиленно перекачивать кровь, повышается артериальное давление.

Как рассказала врач-кардиолог поликлиники № 2 города Мытищи Виктория Ильинская, зимой особенно нужно обращать внимание на такие симптомы, как давящее чувство или боль в груди, сильная слабость, затруднение дыхания, тошнота и рвота, головокружение.

«Развитие этих состояний можно предупредить с помощью лекарств. Если у вас диагностировано хроническое заболевание сердечно-сосудистой системы, то не пропускайте прием своих регулярных препаратов и сразу обращайтесь к врачу при ухудшении самочувствия», — порекомендовала она.

У людей, долгое время находящихся на холоде и вдыхающих морозный воздух, может развиться вазоспастическая стенокардия. Это особая форма ишемической болезни. Поэтому в сильный мороз особенно должны следить за здоровьем те, кто находится в зоне риска.