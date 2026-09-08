Почти 120 операций по пересадке донорских органов провели в МОНИКИ с начала года

В Подмосковье продолжают развивать трансплантацию донорских органов. С начала года в МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского врачи выполнили 119 операций по пересадке органов пациентам, которым требуется высокотехнологичная медицинская помощь.

Как отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, трансплантация применяется в тех случаях, когда другие методы лечения не дают необходимого результата. Для людей с терминальными стадиями почечной, печеночной и сердечной недостаточности пересадка органа может стать единственной возможностью не только продлить жизнь, но и вернуться к полноценной жизни.

«Пересадка донорских органов является высокотехнологичным видом медицинской помощи и применяется при неэффективности всех других методов лечения. Для пациентов с терминальными стадиями почечной, печеночной и сердечной недостаточности это единственный шанс не просто продлить жизнь, а вернуть возможность жить полноценно», — сказал он.

Очередность пациентов на трансплантацию определяют с учетом медицинских показаний и совместимости донорского органа с организмом человека. Все операции выполняются бесплатно по полису обязательного медицинского страхования.