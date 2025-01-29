Каратисты из Волоколамска завоевали 12 медалей на турнире в Мытищах

Около 800 спортсменов приехали на турнир по карате из Волоколамского округа в Мытищи. Пьедестал разделили несколько победителей.

Урожай наград привезли 19 спортсменов из клуба карате «Динамо-Волоколамск». Участники Открытого кубка городского округа Мытищи по карате WKF получили четыре золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые награды. Волоколамские каратисты в общем привезли 12 медалей.

Турнир, проходивший в Мытищах, собрал 800 спортсменов из восьми регионов России.

Спортсмены из Волоколамска показали лучшие результаты.

Первое место разделили Артем Чернышук, Александр Гусев, Андрей Саитгалин и Ева Егорова.

Серебряные медали завоевали Сергей Соловьев, Гулноза Курбаниязова, Андрей Юпатов и Валерия Лабутина

Бронзовые медали у Константина Бравичева, Евгения Климова, Егора Волкова и Михаила Зернова.

Особенными эти соревнования стали для Андрея Саитгалина, для него они вторые в жизни, а Ева Егорова одержала победу в очередной раз, показав своё превосходство над соперниками.