Каратисты из Истры выиграли 11 медалей на отрытом турнире Щелкова по киокушинкай

Воспитанники Академии единоборств «Сигма» муниципального округа Истра приняли участие в открытом кубке городского округа Щелково по карате киокушинкай. Этот турнир собрал более 400 сильнейших спортсменов из Москвы, Московской области, Иваново, Твери и Республики Татарстан.

Бойцы «Сигмы» показали отличный результат. Они завоевали четыре золотых, две серебряных и пять бронзовых медалей.

Первые места завоевали: Михаил Колобов, Павел Калачев, Мария Глухова и Денис Дементьев. Серебряными призерами турнира стали: Данила Егупов и Илья Калачев. Бронзу взяли: Эльза Хурцилава, Егор Майер, Георгий Мельников, Дмитрий Елин и Абдурахмон Давидов.

Напомним, ранее воспитанники Академии единоборств «Сигма» также успешно выступили на первенстве Богородского городского округа по киокушинкай карате. Они привезли с собой 14 медалей: четыре золотых, три серебряных и семь бронзовых.