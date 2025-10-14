Спортсмены из Истры стали призерами окружного первенства по карате
Воспитанники Академии единоборств «Сигма» успешно выступили на первенстве Богородского городского округа по киокушинкай карате. Турнир собрал более 600 участников из Московской области, Москвы и Владимирской области.
Отметим, что абсолютными чемпионами турнира стали Василиса Глухова, Абдурахмон Давидов, Захар Якушев и Никита Якушев, серебро на счету Варвары Глуховой, Эльзы Хурцилава и Михаила Колобова, а бронзовыми призерами соревнований стали Лев Мельников, Арсений Шилин, Артем Заковинько, Мария Глухова, Ксения Чикарева, Глеб Якушев и Тимур Жаббаров.
Их поединки были наполнены напряженной борьбой, настоящим азартом и непреклонным желанием победить. Ребята продемонстрировали не только отличную физическую подготовку, но и силу духа. Ребята занимаются в Академии под руководством Алексея Тверского и Василисы Глуховой.