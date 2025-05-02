Капсулу с посланием потомкам вскрыли в поселке Красково в Люберцах

Капсула с посланием была заложена потомками в 1975 году в здании, где сейчас располагается Гуманитарно-социальный институт в поселке Красково. Участники мероприятия замуровали письмо, которое вскроют в 2045 году в год 100-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В мероприятии приняли участие глава городского округа Владимир Волков.

«Капсулу времени с посланием в будущее заложили в год 30-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Спустя полвека — в 80-летнюю годовщину — у нас есть уникальная возможность прикоснуться к истории, услышать пожелания нам — потомкам», — отметил Владимир Волков.

Среди гостей был сотрудник ВНИИСТРОМа, который работал здесь в 1975 году и знал авторов письма.

На мероприятии вместе со студентами Гуманитарно-социального института поместили новое послание, которое вскроют в 2045 году.

«В 2045-м году наши потомки отметят 100-летний юбилей Великой Победы и вскроют нашу капсулу времени, потому что будет жива память», — добавил Владимир Волков.