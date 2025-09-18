Капремонт автомобильной дороги «Промзона Силикат» начали в Котельниках

В городском округе Котельники начали капитально ремонтировать автомобильную дорогу «Промзона Силикат» общей протяженностью 1,141 километр. Руководитель муниципалитета Михаил Соболев и его заместитель Иван Жарков осмотрели объект.

Ремонтные работы выполняет подрядчик ООО «Инпрофстрой». Сейчас специалисты демонтируют старый бортовой камень и тротуар. Затем они снимут асфальтобетонное покрытие, обновят плиты перекрытий ливневой канализации, обустроят новое основание дороги и тротуар, установят бортовой камень. В завершение специалисты уложат свежее асфальтобетонное покрытие.

«Работы будут выполнять в ночное время, чтобы минимизировать неудобства для водителей. Ремонт завершат до 28 ноября», — отметил Михаил Соболев.

Ремонт и содержание дорог — приоритетная задача властей Московской области. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее сообщил, что в 2025 году в регионе отремонтируют около 1,5 тысячи участков.