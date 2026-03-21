Капитальный ремонт проведут в дошкольном отделении лицея № 3 в Дзержинском

В городе Дзержинский городского округа Люберцы продолжаются работы по капитальному ремонту здания дошкольного отделения лицея № 3 на улице Ленина. Детский сад 1967 года постройки вошел в государственную программу Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

В ходе капремонта обновят фасад и входную группу, проведут кровельные работы и внутреннюю отделку помещений, заменят инженерные сети, радиаторы, сантехнику, полы, потолки, окна и двери. Модернизируют пищеблок, закупят новую мебель, благоустроят прилегающую территорию.

«В настоящее время подрядная организация ведет демонтажные работы внутри здания, пескоструйные работы по очистке стен и потолка», — отметил глава округа Владимир Волков.

Завершить все работы планируется 1 сентября 2026 года.

Также капитально отремонтируют детскую школу искусств № 3 в поселке ВУГИ, детский сад школы № 26 в Люберцах и гимназию № 5 в Дзержинском.



