Капитальный ремонт многоквартирного дома проверили в Мытищах

Сотрудники администрации Мытищ проверили обновление дома № 13 по 2-му Щелковскому проезду. Благодаря активным жителям он был включен в программу капитального ремонта и значительно преобразился.

Инициативность жителей и открытый диалог с сотрудниками администрации всегда ведут к положительным изменениям. Капитальный ремонт дома № 13 по 2-му Щелковскому проезду включал в себя обновление фасада, входных групп, козырька, установку новых окон в местах общего пользования. Основные работы уже завершены, остается доделать финальные штрихи.

Капитальный ремонт в 2026 году планируется провести в 50 многоквартирных домах

«Уже в новом отопительном сезоне жители смогут почувствовать положительные изменения. В квартирах станет гораздо теплее», — отметила глава городского округа Юлия Купецкая.