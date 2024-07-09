Капитальный ремонт дома № 5 в ЖК «1 Мая» в Балашихе завершат в июле

Фото: Владимир Шапкин

В микрорайоне 1 Мая в Балашихе идет капитальный ремонт дома №  5. Депутат Московской областной думы Владимир Шапкин вместе с жителями проверил ход работы. Завершить восстановление здания планируют до конца июля.

«Дом без преувеличения многострадальный — капитальный ремонт там идет уже третий год. За этот период сменилось несколько подрядчиков. Стоит отметить, что сегодня к решению проблемы подключены все: Администрация округа, Фонд капитального ремонта Московской области, управляющая компания и, конечно, Совет многоквартирного дома. Начались работы, определена дорожная карта и график выполнения. До конца июля планируется все завершить», — написал в своем телеграм-канале Владимир Шапкин.

Ход ремонта депутат Московской областной Думы поставил на личный контроль. Повторную встречу с жителями он проведет 5 августа, чтобы оценить выполненные работы.

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