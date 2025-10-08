Капитальный ремонт 4 дорог завершили в Королеве

В порядок привели четыре участка. Они были выбраны для капитального ремонта по итогам голосования жителей Королева на портале «Добродел».

В текущем году ремонт провели на Лесной улице в микрорайоне Юбилейный, а также на улицах Строителей, Октябрьской и проспекте Королева.

Работы выполнялись с использованием современных высококачественных асфальтобетонных смесей, произведенных из отечественных материалов. В рамках ремонта дорожные службы также заменили бордюрный камень и обновили разметку.

Кроме того, на проспекте Королева провели реконструкцию сети ливневой канализации. Специалисты заменили старые трубопроводы, колодцы и другие конструкции на этом участке дороги, установив современные и надежные элементы.

Ремонт и содержание дорог — приоритетная задача властей Московской области. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее сообщил, что в 2025 году в регионе отремонтируют около 1,5 тысячи участков.