Кантемировская дивизия в Наро-Фоминске отметила 84-летие

4-й гвардейской Кантемировской ордена Ленина Краснознаменной танковой дивизии имени Юрия Андропов 27 июня исполнилось 84 года. Торжественные мероприятия состоялись на плацу дивизии.

Участники мероприятия возложили цветы к памятникам. Прозвучали поздравления от офицеров и ветеранов. Заместитель главы Наро-Фоминского городского округа Сергей Доля вручил военнослужащим благодарственные письма.

Временно исполняющий обязанности командира дивизии полковник Сергей Житков был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством», который стал достойным признанием вклада офицера в дело укрепления обороноспособности страны.

С показательными номерами на празднике выступили группа захвата, артиллеристы и оркестр. Дети военных смогли прокатиться на «мотолыге», подержать в руках настоящие дроны, рассмотреть оружие и даже пострелять из страйкбольных ружей.

Кантемировская дивизия героически проявила себя в годы Великой Отечественной войны, 35 гвардейцев были удостоены звания Герой Советского Союза, шесть человек стали кавалерами Ордена Славы. А сегодня бойцы соединения громят врага на СВО, проявляя отвагу, мужество и героизм.