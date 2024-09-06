Сегодня 09:39 Камеры видеонаблюдения зафиксировали незаконный сброс мусора в Мытищах Фото: пресс-служба городского округа Мытищи
Камеры видеонаблюдения «Безопасный регион» зафиксировали восемь нарушений по сбросу отходов в поселке Птицефабрики. Всего в Мытищах установлено около 7,5 тысячи камер, которые следят за безопасностью и правопорядком в округе.
Система видеонаблюдения «Безопасный регион» помогает следить за порядком в Мытищах, в частности фиксирует нарушения по утилизации отходов. Больше всего нарушений в августе зафиксировано на Привольной улице в поселке Птицефабрики.
Владельцам автомобиля, на котором перевозили отходы, уже выписали штраф.
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