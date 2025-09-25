Кафедру агротехнологий открыли в школе «Созвездие» в Люберцах

В школе «Созвездие» городского округа Люберцы для старшеклассников открыли кафедру агротехнологий. Проект реализуют Министерство сельского хозяйства Российской Федерации при поддержке Минобразования Московской области, а также группа компаний ВИК и Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии — МВА имени Константина Скрябина

В агроклассе школьники углубленно изучат естественно-научные дисциплины, посетят мастер-классы от лучших экспертов отрасли и побывают на производственных площадках. Выпускники школы «Созвездие» смогут претендовать на целевые направления в ведущие аграрные и ветеринарные вузы страны. Помимо этого, ребята смогут получить дополнительные баллы при поступлении.

«Люберцы — промышленный округ, однако на его территории есть и предприятия-лидеры в сфере сельского хозяйства. Например, агрофирма „Поиск“, где профессионалы вывели и зарегистрировали 856 сортов и гибридов овощных культур. А семенами люберецкого предприятия засеяли свыше 10% всех посевных площадей в товарном овощеводстве России», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Он также подчеркнул, что такие агроклассы — это стратегический вклад в будущее агропромышленного комплекса России.

Ранее Андрей Воробьев заявил о лидерстве Подмосковья в аграрном экспорте. По его словам, у региона есть собственные генетические и селекционные технологии.