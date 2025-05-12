Кадетский бал в честь 80-летия Великой Победы прошел в Истре

На площади перед Домом Культуры в Онуфриево прошел большой кадетский бал, посвященный 80-летию Великой Победы. В годы Великой Отечественной войны, именно на Истринской земле проходил один из ключевых рубежей обороны Москвы

И теперь здесь, под открытым небом, более 450 кадетов из 19 муниципалитетов Московской области вместе со своими партнершами, участницами образцовых ансамблей танца муниципального округа Истра, в элегантных платьях исполняли вальсы и полонезы — в память о подвиге тех, кто отстоял свободу нашей Родины. Всего участники мероприятия исполнили 12 танцев.

«Бальная дисциплина она выправку поправляет, учит манерам, лексике и координации», — отметил кадет Николай Бубнов.

В программе были классические бальные танцы, выступления творческих коллективов и торжественные церемонии.

Кадетский бал в Истре проводился в седьмой раз, он еще раз напомнил о том, что через музыку, танец, традиции и память молодежь выражает благодарность тем, кто сражался за мирное небо над нашей страной.