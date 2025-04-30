Кадетский бал прошел в Домодедове

Почти 50 пар кадетов приняли участие в танцевальном событии в Домодедове. Для них организовали бал.

Ребята представили на мероприятии свои классы. Всего на площадку вышли 48 пар танцоров.

«Сегодня в Домодедово работают 17 кадетских классов — Следственного комитета, управления Министерства внутренних дел, МЧС, Федеральной службы охраны и казачьи кадетские классы. Уверена, такие события помогают воспитывать в молодом поколении чувство гордости за свою страну и ответственность», — прокомментировала глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.

Подробнее увидеть, как прошел бал, можно в группе администрации округа.

Ранее мы рассказывали о том, что юнармейцы из Домодедова посетили открытие поискового сезона в Москве. В мероприятии приняли участие родные пропавших солдат Великой Отечественной войны.