Юнармейцы из Домодедова посетили открытие поискового сезона в Москве

Домодедовские юнармейцы отряда «Юнавия» побывали на открытии поискового сезона «Вахты памяти» в парке «Патриот» в Москве. В мероприятии приняли участие родные пропавших солдат Великой Отечественной войны.

На открытии также побывали Егор Боговик и девять юнармейцев из отряда «Юнавиа» городского округа Домодедово.

«Поисковые отряды выезжают на места, проводят работы по поиску следов времен Великой Отечественной войны, подъем павших бойцов и предание имен неизвестных доселе погибшим советским солдатам», — уточнил Егор Боговик, начальник Центра военно-патриотического воспитания, поисковик домодедовского поискового отряда «Истокъ».

В 2024 году было проведено почти 400 экспедиций на местах сражений по всей России, при этом 94 из них — в Подмосковье. Имена вернули 388 воинам, которых обнаружили на территории страны и союзных государств, из них 207 — в Московской области. Установлена судьба 19 бойцов. Захоронили с почестями 376 солдат. Найдены 10 родственников.

Работу ведут в рамках федерального проекта «Судьба солдата». На церемонии открытия родственникам погибших передали историю боевого пути их героев.