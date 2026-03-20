Качество лифтов становится решающим фактором при выборе новостройки

На «Российской строительной неделе» в Москве заявили о новом тренде на рынке недвижимости: при покупке квартиры в новостройке покупатели все чаще обращают внимание на качество лифтов. Серпуховский лифтостроительный завод (СЛЗ, входит в ГК «Садовое кольцо») быстро отреагировал на изменение потребительских предпочтений и адаптировал свою производственную линейку под актуальные запросы рынка, как сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области со ссылкой на компанию.

Согласно анализу СЛЗ, основными параметрами выбора для покупателей стали бесшумность, скорость и надежность подъемного оборудования. Девелоперы пересматривают спецификации проектов, акцентируя внимание на установке более комфортного и надежного оборудования.

Коммерческий директор СЛЗ Дмитрий Захаров отметил: «Лифт стал полноценным элементом комфортной городской среды».

СЛЗ активно внедряет инновации в производство. В 2024 году предприятие в сотрудничестве со студией дизайна Артемия Лебедева запустило производство первого отечественного интеллектуального лифта. В августе 2025 года на СЛЗ приступили к внедрению технологий искусственного интеллекта в производственные процессы. С прошлого года завод проводит испытания самого быстрого отечественного лифта со скоростью 6 м/с. В декабре 2025 года начато тестирование лифтов с системой рекуперации энергии, что позволяет сократить энергопотребление до 35%.