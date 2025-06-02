Юным жителям Химок в День защиты детей раздали мороженое

Сладкую точку организовали в парке имени Толстого. Также во всех микрорайонах Химок ко Дню защиты детей провели масштабные развлекательные программы.

Музыкальные концерты, тематические мастер-классы и другие активности организовали в парках «Дубки», «Экоберег» и «Подрезково», а также в парке имени Величко.

«Здорово, что в День защиты детей для ребят устраивают настоящий праздник начала лета. Мы всегда с большим удовольствием отмечаем этот день в парке, приходим всей семьей. Дети радуются всевозможным играм и угощениям», — поделилась жительница Химок Наталья Анисимова.

Помимо этого, 1 июня в Химках традиционно стартовал проект «Лето в Подмосковье». Насыщенная культурная программа ждет местных жителей на протяжении ближайших трех месяцев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.