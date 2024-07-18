Юным жителям городского округа Богородский торжественно вручили паспорта
Церемония вручения паспортов прошла в Ногинске городского округа Богородский. Ребята получили главный в жизни документ.
В торжественной обстановке юношам и девушкам Богородского округа вручили главный в жизни документ — паспорт гражданина Российской Федерации.
Церемония состоялась в Молодежном центре «Юность». Ребят поздравили депутат Совета депутатов Богородского округа Павел Волнов и начальник миграционного пункта № 2 отдела по вопросам миграции Межмуниципального управления МВД России «Ногинское» Кирилл Оленюк.
Много напутственных слов и пожеланий прозвучало в адрес юных жителей Ногинска. Поздравить юношей и девушек пришли их близкие.
Такие торжественные церемонии проходят ежемесячно. Чтобы событие запомнилось на всю жизнь, необходимо при оформлении государственной услуги в многофункциональном центре сообщить о своем желании специалисту, который принимает документы.
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