Юным жителям городского округа Богородский торжественно вручили паспорта

Пресс-служба администрации городского округа Богородский
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Богородский

Церемония вручения паспортов прошла в Ногинске городского округа Богородский. Ребята получили главный в жизни документ.

В торжественной обстановке юношам и девушкам Богородского округа вручили главный в жизни документ — паспорт гражданина Российской Федерации.

Церемония состоялась в Молодежном центре «Юность». Ребят поздравили депутат Совета депутатов Богородского округа Павел Волнов и начальник миграционного пункта № 2 отдела по вопросам миграции Межмуниципального управления МВД России «Ногинское» Кирилл Оленюк.

Много напутственных слов и пожеланий прозвучало в адрес юных жителей Ногинска. Поздравить юношей и девушек пришли их близкие.

Такие торжественные церемонии проходят ежемесячно. Чтобы событие запомнилось на всю жизнь, необходимо при оформлении государственной услуги в многофункциональном центре сообщить о своем желании специалисту, который принимает документы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о летнем событийном туризме в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360»

Замена Байдена ударит по позициям Демпартии США

Из пекла в ливни. Москве пообещали новую климатическую реальность

История со множеством игроков. Что будет с ценами на товары в маркетплейсах

Право на жизнь. Эвтаназию домашних животных одобрили только в случае опасности для человека

Армия России освобождает Харьковскую область. История города Волчанска

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте