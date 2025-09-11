Юным жителям Богородского округа вручили первые паспорта

В молодежном центре «Про Молодежь» в Ногинске состоялась торжественная церемония вручения первых паспортов юным жителям Богородского округа. Депутат Екатерина Щербакова поздравила ребят и отметила значимость этого момента.

Она подчеркнула, что паспорт — это не просто документ, а ключ к новым возможностям и важный шаг к осознанию гражданской ответственности. На мероприятии обсудили вопросы активного участия молодежи в жизни округа и важность патриотизма. Это помогло ребятам осознать, как их действия могут влиять на общество.

В Подмосковье действует государственная программа по воспитанию гражданского самосознания. Регулярные торжественные церемонии вручения паспортов по всему региону также способствуют формированию у молодежи чувства принадлежности к стране.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о вовлечении школьников в олимпиадную работу.