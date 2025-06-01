Юным пациентам НИКИ детства в Химках подарили наборы для творчества

Глава городского округа Химки Елена Землякова, депутат Мособлдумы Михаил Раев, председатель Совета депутатов Сергей Малиновский посетили санаторное отделение «Научно-исследовательского клинического института детства Минздрава Московской области» в Фирсановке. Гости поздравили малышей с Днем защиты детей, организовали для них развлекательную программу и вручили наборы для творчества.

Ребята поучаствовали в конкурсах и увидели представление с мыльными пузырями. Елена Землякова поблагодарила сотрудников медучреждения за профессионализм и заботу о каждом ребенке.

«Этот праздник напоминает нам, взрослым, о том, как важно заботиться о детях и создавать условия для их счастливого и безопасного детства. Благодаря вашим усилиям дети находятся в надежных руках и получают все необходимое для реабилитации и комфортного пребывания. Спасибо вам большое!» — сказала Елена Землякова.

Дети в возрасте от 3 до 16 лет со всего Подмосковья приезжают в санаторное отделение «Научно-исследовательского клинического института детства Минздрава Московской области», чтобы пройти восстановление. Им бесплатно предоставляют услуги физиотерапии, массажа и водолечения. Также для ребят доступны галокамера, ванна сухого флоатинга, зал лечебно-физической культуры.

Для реабилитации юных пациентов специалисты медицинского учреждения применяют электрофорез, магнитотерапию, ингаляционную терапию, ультрафиолетовое облучение короткими волнами. Дети посещают кислородную палатку, сауну, фитобочку, гидромассажные и четырехкамерные ванны, душ Шарко, циркуляторный и восходящий души.