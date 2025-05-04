Юных жителей Мытищ пригласили поучаствовать в конкурсе «Победа глазами детей»

Центр культуры «Подмосковье» объявляет о продолжении приема работ на конкурс рисунков, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. К участию приглашаются дети и подростки в возрасте от трех до 18 лет.

Темой конкурса выбрана «Победа глазами ребенка». Формат рисунков — лист А4. Каждая работа должна быть подписана: указать фамилию, имя и возраст автора.

Рисунки можно приносить лично в Центр культуры «Подмосковье» по адресу: микрорайон Пироговский, улица Пионерская, 2, либо отправлять фотографии работ в официальную группу учреждения ВКонтакте @dkpodmoskovie. Все присланные работы будут опубликованы в социальных сетях центра. Прием работ продлится до 7 мая.

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