Юные жители Жуковского отправят письмо Деду Морозу в парке

В парке культуры и отдыха Жуковского начала свою работу Почта Деда Мороза. Это стало частью регионального проекта «Зима в Подмосковье».

Уникальный почтовый пункт расположился на территории самой Резиденции Деда Мороза, которая также распахнула свои двери для посетителей в первый день зимы. С самого момента открытия десятки юных жителей уже успели воспользоваться этой возможностью: они обращались к главному новогоднему волшебнику, передавая ему свои пожелания.

Возле сказочного почтового ящика размещены специальные бланки с новогодним дизайном.

«Дети могут вписать свои просьбы о подарках, выразить благодарность за прошлые чудеса или просто поделиться добрыми пожеланиями к Новому году. Отправить письмо с пожеланием можно в любой удобный день недели, кроме воскресенья — почта работает с понедельника по субботу, с 10:00 до 18:00», — отметили в администрации парка.

Возможность погрузиться в новогоднее волшебство будет доступна жителям и гостям округа до 27 декабря.