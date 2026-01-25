Юные жители Можайска получили первые паспорта

23 января в местном отделе ЗАГС семнадцати подросткам вручили главный документ — паспорт гражданина России. Церемонию провели в праздничной обстановке, она стала для семей важным событием.

Поздравить молодежь пришли заместитель главы округа Мария Азаренкова, депутат Мособлдумы Татьяна Сердюкова и депутат Совета депутатов округа Валерий Козлов. Они пожелали ребятам успехов в учебе и достойно нести звание гражданина страны.

«Сегодня для вас особенный день. Паспорт не просто документ, а символ зрелости и новых возможностей. Гордитесь статусом гражданина великой страны, помните ее историю и будьте достойными наследниками традиций», — сказала Мария Азаренкова.