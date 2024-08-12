Школьники из Мытищ вступили в ряды юнармейцев в музее Вооруженных сил РФ

Церемония вступления школьников в ряды движения «Юнармия» прошла в Центральном музее Вооруженных сил Российской Федерации. Юные патриоты из Мытищ и Подольска произнесли слова клятвы в верности родине.

Участие в встрече с начинающими юнармейцами принял первый заместитель начальника главного штаба «Юнармии» Виктор Кауров. Он пожелал ребятам быть достойными гражданами и честно служить России.

Юнармейцев также поздравили начальник отдела управления военно-патриотической работы и взаимодействия с общественными объединениями Главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации Александр Кравченко и Герой Российской Федерации Андрей Соловьев. Начальник регионального штаба «Юнармии» в Подмосковье Евгений Лукошников отметил, что молодежное движение усилилось благодаря вступлению новых участников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил школьников из Долгопрудного с победой на Международной олимпиаде по физике.

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