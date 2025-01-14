Юные инспекторы движения из Мытищ побывали на экскурсии в отделе ГАИ

Школьникам в Мытищах показали, где и как работают сотрудники Госавтоинспекции. По пути на экскурсию ребята проверили свои знания правил дорожного движения.

Сотрудничество между школьниками городского округа Мытищи и работниками автоинспекции развивается благодаря активному участию ребят в отрядах юных инспекторов дорожного движения. Недавно совместной акцией стала экскурсия в местный отдел ГАИ.

Школьникам показали кабинеты и помещения, в которых работают специалисты, рассказали о структуре подразделения и показали музей Госавтоинспекции. Интересной оказалась и дорога на мероприятие: ребятам напомнили правила перехода через проезжую часть и значение знаков.

Юные инспекторы дорожного движения на память о встрече вручили сотрудникам Госавтоинспекции открытки, сделанные собственными руками. На экскурсии школьники не только узнали о службе специалистов, но и получили новые знания о правилах дорожного движения и укрепили свои навыки.