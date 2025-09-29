Юные художники из Донбасса посетили заповедник «Архангельское» в Красногорске

Благотворительный фонд «Синергия добра» при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области организовал творческую программу для 28 юных художников из Донбасса. Мероприятие посвятили культурному наследию Подмосковья.

Ребят сопровождали «Волонтеры Подмосковья», они также приняли участие в организации мероприятия. Дети познакомились с архитектурой усадьбы «Архангельское», создали серию рисунков. Изображения используют при создании новогодних открыток с поздравлениями.

«Акция „Добрая открытка“ — это прекрасная возможность поздравить близких с праздником и шанс рассказать всей России о таланте и творчестве юных художников из Макеевки! Мы верим, что каждая такая открытка, отправленная с любовью, станет настоящим символом добра и надежды, которые так важны в преддверии Нового года!» — отметила председатель благотворительного фонда Виктория Максимова.