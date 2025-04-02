Юные баскетболисты из Мытищ стали призерами межрегионального турнира

Турнир прошел в Рязанской области, где баскетболисты их Мытищ не раз боролись с командами из разных стран и городов. Бронзовые награды юные спортсмены отвоевали после нескольких побед.

Завершился финал «Б» открытого межрегионального турнира по баскетболу «Кубок Феникса» среди команд юношей 2012 года рождения, который проходил в городе Спас-Клепики (Рязанская область). Команда юношей мытищинской спортивной школы олимпийского резерва по баскетболу заняла на этом турнире третье место.

Игроки активно сражались с командами из нескольких городов. Баскетболисты из Мытищ неоднократно принимали участие в этом турнире.

Репутация сильных соперников несомненно опередила спортсменов, поэтому игр с ними ждали противоборствующие команды. На площадке развернулась нешуточная борьба.

Пьедестал ждал победителей, однако игроки из Мытищ все же пропустили вперед соперников из двух столиц — московский «ЦСКА» и Баскетбольный клуб «Минск». Бронзовые награды финала удалось завоевать благодаря победам над командами спортивных школ Рязани, Нижнего Новгорода и Пензенской области.