Юные автоинспекторы из школы № 32 в Мытищах стали участниками телемоста

Телемост в честь празднования годовщины образования отрядов юных инспекторов движения, собрал более тысячи школьников из Подмосковья, в том числе и из Мытищ. Ребята поделились на форуме опытом и рассказали о своей деятельности.

Телемост стал важной частью в жизни юных активистов, которые стремятся повысить безопасность на дорогах. Участники мероприятия смогли пообщаться с главным государственным инспектором безопасности дорожного движения Подмосковья, генерал-майором полиции Виктором Кузнецовым. Его опыт и знания в области дорожной безопасности вдохновили школьников на новые достижения и активное участие в движении.

Сегодня организация юных инспекторов движения в России насчитывает около 35 тысяч отрядов, объединяющих более полумиллиона школьников. Они активно занимаются просветительской деятельностью: совместно с инспекторами Госавтоинспекции проводят рейды на дорогах, организуют встречи с младшими школьниками и даже посещают детские сады, обучая детей правилам безопасного поведения.

Отряд из Мытищ, известный под названием «ШКИД», уже более шести лет активно работает в этом направлении. Школьники зарекомендовали себя как надежные помощники в деле повышения дорожной безопасности и стали постоянными участниками городских соревнований и региональных слетов. Неоднократно ребята занимали призовые места, подтверждая свою преданность делу и высокий уровень подготовки. Такой опыт не только вдохновляет их самих, но и служит примером для других желающих присоединиться к движению юных инспекторов.